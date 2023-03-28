RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:18

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ScaryBee написав:що заважає поповнити карту сенса/нео/аккорда, а на наступний день зняти?
обмеження 100к в еквіваленті в день.
Мова йде за нерухомість, там дипломат $ нажитих мозолями не за один рік.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 23.11.14
Подякував: 739 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:22

  Goodman написав:
  ScaryBee написав:що заважає поповнити карту сенса/нео/аккорда, а на наступний день зняти?
обмеження 100к в еквіваленті в день.
Мова йде за нерухомість, там дипломат $ нажитих мозолями не за один рік.

то в конвертдепо теж ліміт
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 27.06.22
Подякував: 132 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:26

ScaryBee ліміт чого? можна долити і зняти 2*2400 і більше
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 23.11.14
Подякував: 739 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:30

Приват вклад же вроде возродился
Тумба ест купюры 1996 г.?
Там вроде за три дня можно обновиться если повезет с купюрами, которые привезут под заказ
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:33

  ScaryBee написав:
  Alien написав:Goodman тут все дуже просто за останні десять років в Україні наплодилось достатньо багато невігласів, які до доляра відносяться не як до грошей а як до товару.

за останні 31 рік

Ви не праві. До появи тітоньки Го в Україні діяли достатньо цивілізовані затверджені НБУ правила визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Тоді не було такої вакханілії як зараз. По суті для того щоб банк прийняв банкноту важливо щоб забезпечувалось виконання двох умов - банкнота мала бути справжня і банкнота мала бути платіжна. І коли діяли ті правила і касирам було набагато складніше відмовити в прийомі банкнот відповідно і клієнти банків почували себе вільніше. Якщо ти певен що твою банкноту з надривом, плямою, написом, отвором відповідних розмірів візьме банк то ти не будеш розглядати емісійну банкноту на світло в пошуках мікроскопічних отворів в місці де захисна стрічка прилягає до паперу, як тут на форумі практикує один персонаж. А ось з приходом тітоньки Го НБУ став впроваджувати політику, що ми ні за що не відповідаємо а нехай самі банки розбираються з клієнтами. От і дорозбирались. Допоки в країні буде політика щодо того що питання прийманя банкноти в банк будуть регулювати не загальні правила а відчуття касира - подобається їй банкнота чи ні - до тих пір ми будемо за рівнем невігластва знаходитись у одному ряду з гіршими представниками Африки та Південно-східної Азії
Alien
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:48

Alien це все воно до порядку йде, завжди хтось зостанеться з розбитим коритом.
нічого не змінить. Нічого не бачу поганого, що коли "в нас стільки заливають" , щоб ходило новйо в фінансових операціях.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 23.11.14
Подякував: 739 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 20:08

  2XL написав:"Що робити з ними? Зараз робимо велику покупку, ріелтор сказала що долари до 2006 року покупець не прийме, бо їх (начебто) не приймають ані банки, ані обменніки."

Мені таке ж казали в обмінці про купюри 1996 року, пропонували взяти з дисконтом. Купюри в гарному стані.

Відмовився і без проблем прийняли в обмін у наступній обмінці.
всегда так делаю
flysoulfly
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 13.01.09
Подякував: 774 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:16

  Goodman написав:"Що робити з ними? Зараз робимо велику покупку, ріелтор сказала що долари до 2006 року покупець не прийме, бо їх (начебто) не приймають ані банки, ані обменніки. Хто з таким стикався? Дійсно так? Які методи вирішення проблеми?"

Купюри до 2006 року. От і долар завжди долар. Ніхто не бажає собі в осадок хлам.



ріелтор , як ніхто інший має знати , що при покупці вторинки за готівкову валюту зазвичай там намішано багато різних купюр різних років та різної якості, ніхто не буде збирати умовно 30 к $ з номерами поспіль , тим паче це зараз не дуже реально з лімітом зняття у 100к у еквіваленті на день .


Нехай тоді приймає у безготівковій гривні за курсом нбу, як це має бути, якщо так боїться)
bems654556
 
Повідомлень: 17
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:17

  emeta написав:Приват вклад же вроде возродился
Тумба ест купюры 1996 г.?
Там вроде за три дня можно обновиться если повезет с купюрами, которые привезут под заказ

Тумба то ,,старі,, роки їсть. Але хто зна які там по якості купюри. Я недавно в черзі за конвертдепо стояв на видачу, жінка з банківським клерком пхали в термінал сотку доларів з великим партретом, і так і не з'їло. Гарна порада від клерка-спробувати здати в обмінку або в банки які беруть з комісією. :mrgreen: Тумба геть не панацея. Як повезе.
PS До 2006 це ж малі портрети? Сидіти з великою сумою в малих партретах якісь дивні люди, що не цікавляться що робиться з грошима. Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай... :shock:
alex lem
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 25.12.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:26

  alex lem написав:До 2006 це ж малі портрети?
ніт

з 1996 великі
flysoulfly
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 13.01.09
Подякував: 774 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 817, 818, 819
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
8189 1359850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 21:32
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7097)
28.03.2023 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.