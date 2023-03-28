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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:39

  flysoulfly написав:
  alex lem написав:До 2006 це ж малі портрети?
ніт

з 1996 великі

Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається? :shock: Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:54

  alex lem написав: Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай... :shock:
Скоро прийдуть до тями, поток нових ще максимум 3 місяці, далі все
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:15

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  alex lem написав:До 2006 це ж малі портрети?
ніт, з 1996 великі
Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається? :shock: Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.

"Желание клиента - закон".
Чем старше банкнота, тем больше вопросов может возникать к ее качеству.
А возможно хотят синие на 8коп дороже сдать 😁
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:50

  alter написав:
  alex lem написав: Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай... :shock:
Скоро прийдуть до тями, поток нових ще максимум 3 місяці, далі все
ктосказал?
flysoulfly
 
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