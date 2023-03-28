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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:39
flysoulfly написав: alex lem написав:
До 2006 це ж малі портрети?
ніт
з 1996 великі
Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається?
Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:54
alex lem написав:
Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай...
Скоро прийдуть до тями, поток нових ще максимум 3 місяці, далі все
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:15
alex lem написав: flysoulfly написав: alex lem написав:
До 2006 це ж малі портрети?
ніт, з 1996 великі
Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається?
Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.
"Желание клиента - закон".
Чем старше банкнота, тем больше вопросов может возникать к ее качеству.
А возможно хотят синие на 8коп дороже сдать 😁
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:50
alter написав: alex lem написав:
Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай...
Скоро прийдуть до тями, поток нових ще максимум 3 місяці, далі все
ктосказал?
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