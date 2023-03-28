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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:39
flysoulfly написав: alex lem написав:
До 2006 це ж малі портрети?
ніт
з 1996 великі
Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається?
Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:54
alex lem написав:
Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай...
Скоро прийдуть до тями, поток нових ще максимум 3 місяці, далі все
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:15
alex lem написав: flysoulfly написав: alex lem написав:
До 2006 це ж малі портрети?
ніт, з 1996 великі
Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається?
Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.
"Желание клиента - закон".
Чем старше банкнота, тем больше вопросов может возникать к ее качеству.
А возможно хотят синие на 8коп дороже сдать 😁
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:50
alter написав: alex lem написав:
Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай...
Скоро прийдуть до тями, поток нових ще максимум 3 місяці, далі все
ктосказал?
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:12
alex lem написав: emeta написав:
Приват вклад же вроде возродился
Тумба ест купюры 1996 г.?
Тумба то ,,старі,, роки їсть. Але хто зна які там по якості купюри. Я недавно в черзі за конвертдепо стояв на видачу, жінка з банківським клерком пхали в термінал сотку доларів з великим партретом, і так і не з'їло. Гарна порада від клерка-спробувати здати в обмінку або в банки які беруть з комісією.
Тумба геть не панацея. Як повезе
Портрет - не показатель.
Качество купюры - показатель.
На личном примере получилось пополнить через тумбу только с 5 раза, после предварительных очисток от плесени (не было видно невооруженным взглядом) и следов резинки для денег.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:26
Долар по 4 грн написав:220468
Логично,
я уже присмотрел, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо.
Тільки якщо вам вдасться відкупити валюту влітку за тим самим курсом, що зараз.
А до тих пір це буде інвестиція Шрьодінгера
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:30
angra написав:
Так він сам винен: навіщо було ставити ніком день народження Ігоря Олексійовича.
Добре що не 220470
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:33
Economist написав: Alien написав:
Серйозно? Це отими балами у "власному рахунку" Ви справді зможете спочатку накопичити (гроші), а потім зберегти накопичене? Поділіться методою в такому випадку
Це лулз про ситуацію на ринку конвертів %) А так з БВР з кожної покупки виходить від мінімум 3% до 15-20 % кешбеку. В місяць на сім'ю біля 1000 грн кешбеку.
хз, у нас Сільпо майже найдорожчий продуктовий маркет. Дешевше просто робити покупки в іншому місці
Або менше жерти
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:38
sergey_sryvkin написав: Долар по 4 грн написав:220468
Логично,
я уже присмотрел, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо.
Тільки якщо вам вдасться відкупити валюту влітку за тим самим курсом, що зараз.
А до тих пір це буде інвестиція Шрьодінгера
а любитель вискаря не будет валюту и тогда покупать - стабильность же вокруг, зачем прибылью жертвовать? и вложится еще в гривневое шото
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:39
sergey_sryvkin написав:
у нас Сільпо майже найдорожчий продуктовий маркет. Дешевше просто робити покупки в іншому місці. Або менше жерти
плюсую!
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