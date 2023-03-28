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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:39

  flysoulfly написав:
  alex lem написав:До 2006 це ж малі портрети?
ніт

з 1996 великі

Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається? :shock: Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:54

  alex lem написав: Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай... :shock:
Скоро прийдуть до тями, поток нових ще максимум 3 місяці, далі все
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:15

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  alex lem написав:До 2006 це ж малі портрети?
ніт, з 1996 великі
Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається? :shock: Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.

"Желание клиента - закон".
Чем старше банкнота, тем больше вопросов может возникать к ее качеству.
А возможно хотят синие на 8коп дороже сдать 😁
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:50

  alter написав:
  alex lem написав: Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай... :shock:
Скоро прийдуть до тями, поток нових ще максимум 3 місяці, далі все
ктосказал?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:12

  alex lem написав:
  emeta написав:Приват вклад же вроде возродился
Тумба ест купюры 1996 г.?
Тумба то ,,старі,, роки їсть. Але хто зна які там по якості купюри. Я недавно в черзі за конвертдепо стояв на видачу, жінка з банківським клерком пхали в термінал сотку доларів з великим партретом, і так і не з'їло. Гарна порада від клерка-спробувати здати в обмінку або в банки які беруть з комісією. :mrgreen: Тумба геть не панацея. Як повезе
Портрет - не показатель.
Качество купюры - показатель.
На личном примере получилось пополнить через тумбу только с 5 раза, после предварительных очисток от плесени (не было видно невооруженным взглядом) и следов резинки для денег.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:26

  Долар по 4 грн написав:220468 Логично, :!: я уже присмотрел, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо. :roll:

Тільки якщо вам вдасться відкупити валюту влітку за тим самим курсом, що зараз.
А до тих пір це буде інвестиція Шрьодінгера :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:30

  angra написав: Так він сам винен: навіщо було ставити ніком день народження Ігоря Олексійовича.

Добре що не 220470 :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:33

  Economist написав:
  Alien написав:Серйозно? Це отими балами у "власному рахунку" Ви справді зможете спочатку накопичити (гроші), а потім зберегти накопичене? Поділіться методою в такому випадку


Це лулз про ситуацію на ринку конвертів %) А так з БВР з кожної покупки виходить від мінімум 3% до 15-20 % кешбеку. В місяць на сім'ю біля 1000 грн кешбеку.

хз, у нас Сільпо майже найдорожчий продуктовий маркет. Дешевше просто робити покупки в іншому місці :) Або менше жерти :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:38

  sergey_sryvkin написав:
  Долар по 4 грн написав:220468 Логично, :!: я уже присмотрел, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо. :roll:

Тільки якщо вам вдасться відкупити валюту влітку за тим самим курсом, що зараз.
А до тих пір це буде інвестиція Шрьодінгера :)
а любитель вискаря не будет валюту и тогда покупать - стабильность же вокруг, зачем прибылью жертвовать? и вложится еще в гривневое шото :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:39

  sergey_sryvkin написав: у нас Сільпо майже найдорожчий продуктовий маркет. Дешевше просто робити покупки в іншому місці. Або менше жерти :-D
плюсую!
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