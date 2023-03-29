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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:25

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Гарант приймає вже по 37,67. Ще трохи, і більшість банків з курсом конвертації 37,45 теж будуть за межою рентабельності)
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:33

  Snower написав:Гарант приймає вже по 37,67. Ще трохи, і більшість банків з курсом конвертації 37,45 теж будуть за межою рентабельності)

Тек це ж і була мета введення конверт депозитів.
Сподіваюсь ніхто не думав, що "карусель" - це благодійна акція по заливанню баксами по 40+ хитрих та швидких.
Треба віддати належне фахівцям нацбанку і всім причетним до розробки такого механізму стримування курсу.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:41

Клиент_
дійсно, я читав прогноз зрівнювання курсів чорного ринку і НБУ. Але далі буде вимивання доларів з банків і економіки. Багато хто тепер займає очикуваючу позицію і тримає валюту під подушкою.

Доречи, вчора читав статтю, у якій автор каже, що низький курс долару для економіки - це погано , тому що розрахунки бюджету держави були на рівні 40 грн.
Востаннє редагувалось Snower в Сер 29 бер, 2023 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:43

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Клиент_ написав:Сподіваюсь ніхто не думав, що "карусель" - це благодійна акція по заливанню баксами по 40+ хитрих та швидких.


Якраз хитрі і швидкі й заробили, а хто пізно проснувся - майже ні з чим.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Snower написав:Доречи, вчора читав статтю, у якій автор каже, що низький курс долару для економіки - це погано , тому що закладався у бюджет десь 40

Для нашої економіки однозначно погано. І далеко за прикладом ходити не потрібно - $ по 50 рублів в 2022 підірвав економіку москалів не гірше, ніж черговий пакет санкцій.
Я досі виходжу із того, що в нас НБУ не дураки і офіційний курс піднімуть до 42 якщо не в червні, то хоча б в серпні
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:50

  Snower написав:Клиент_
дійсно, я читав прогноз зрівнювання курсів чорного ринку і НБУ. Але далі буде вимивання доларів з банків і економіки. Багато хто тепер займає очикуваючу позицію і тримає валюту під подушкою.

Доречи, вчора читав статтю, у якій автор каже, що низький курс долару для економіки - це погано , тому що розрахунки бюджету держави були на рівні 40 грн.

Думаю, що наступним логічним кроком НБУ може бути розморожування онлайн-продажу валюти фізикам, а може й міжбанку.
Як на мене тримання під подушкою не менш ризиковане, ніж на рахунках. Можливо, якийсь резерв готівкою. Не думаю, що буде суттєве вимивання готівки з банків. "Карусельники" ж не вимили. Більшість несла з банків на "сірий" ринок.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:52

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Хтось писав, що у квітні банкам треба віддати з конвертів 1,5 ярдів доларів. Потім буде такий самий травень.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:53

Клиент_ За всіх карусельщиків не скажу, але більшість валюти, яку продавав я саме осідала "під подушку".
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:53

Re: Клуб 100К - Теребеньки

29.03.23 День курсового равноденствия
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:55

Snower О_о як мене память підводить. Річ же йшла по 0,5 млрд. конвертів / місяць. Коли встигли 1,5 зробити?
Дюрі-бачі
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