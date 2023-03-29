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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:59

Re: Клуб 100К - Теребеньки

У мене теж валюта осідає під подушкою - каруселити далі нема сенсу, а зв'язуватися з гривнею зарікся ще давно.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:30

  Snower написав:Хтось писав, що у квітні банкам треба віддати з конвертів 1,5 ярдів доларів. Потім буде такий самий травень.

Десь неділю тому було повідомлення про залишок на конвертдепозитах біля 1,3 млрд доларів... Так що витягувати будуть приблизно по 500 млн$/місяць
Vivat
 
Повідомлень: 367
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