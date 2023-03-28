|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:55
Snower О_о як мене память підводить. Річ же йшла по 0,5 млрд. конвертів / місяць. Коли встигли 1,5 зробити?
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56
Попробуйте здесь - Ринок ОВДП
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56
ВЕСЕЛЬЧАК У Я купую в ПУМБ. У мене комісій нема. Фінмоніторинг є.
Дізнавався у Райфі, умови схожі, суми від 400 000 грн.
Особисто мені зручніше у ПУМБ.
Виведення 100 000 гривень на день обмеження НБУ. Але не більше 600 тисяч на місяць. Понад 200 із комісією, тобто 2 рази на місяць можна винайняти без комісії. Для мене це не критично.
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:59
Re: Клуб 100К - Теребеньки
У мене теж валюта осідає під подушкою - каруселити далі нема сенсу, а зв'язуватися з гривнею зарікся ще давно.
Додано: Сер 29 бер, 2023 09:30
Додано: Сер 29 бер, 2023 11:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
У сусідки на золотих воротах зранку готівка 37,75/40,25
Видає синенькі по порядку.
|