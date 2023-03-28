RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:55

Snower О_о як мене память підводить. Річ же йшла по 0,5 млрд. конвертів / місяць. Коли встигли 1,5 зробити?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 29.07.22
Подякував: 63 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Dollarman
А можно поподробнее о покупке физиками долларовых ОВГЗ на конкретно вашем примере? Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность?

Попробуйте здесь - Ринок ОВДП
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56

ВЕСЕЛЬЧАК У Я купую в ПУМБ. У мене комісій нема. Фінмоніторинг є.
Дізнавався у Райфі, умови схожі, суми від 400 000 грн.
Особисто мені зручніше у ПУМБ.

Виведення 100 000 гривень на день обмеження НБУ. Але не більше 600 тисяч на місяць. Понад 200 із комісією, тобто 2 рази на місяць можна винайняти без комісії. Для мене це не критично.
olexander_schur
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.08.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:59

Re: Клуб 100К - Теребеньки

У мене теж валюта осідає під подушкою - каруселити далі нема сенсу, а зв'язуватися з гривнею зарікся ще давно.
Snower
 
Повідомлень: 69
З нами з: 17.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:30

  Snower написав:Хтось писав, що у квітні банкам треба віддати з конвертів 1,5 ярдів доларів. Потім буде такий самий травень.

Десь неділю тому було повідомлення про залишок на конвертдепозитах біля 1,3 млрд доларів... Так що витягувати будуть приблизно по 500 млн$/місяць
Vivat
 
Повідомлень: 367
З нами з: 23.09.13
Подякував: 57 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У сусідки на золотих воротах зранку готівка 37,75/40,25
Видає синенькі по порядку.
Це я
 
Повідомлень: 10
З нами з: 07.02.23
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekto_sp і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 811, 812, 813
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
8124 1363876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 21:04
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7120)
29.03.2023 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.