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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:46

  Alien написав:
  ScaryBee написав:
  Alien написав:Goodman тут все дуже просто за останні десять років в Україні наплодилось достатньо багато невігласів, які до доляра відносяться не як до грошей а як до товару.

за останні 31 рік

Ви не праві. До появи тітоньки Го в Україні діяли достатньо цивілізовані затверджені НБУ правила визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Тоді не було такої вакханілії як зараз.

ааа, ви про це... То не користуйтеся закладами, умови яких вам не подобаються.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:05

  flysoulfly написав:
  ScaryBee написав:
  Snower написав:У мене теж валюта осідає під подушкою - каруселити далі нема сенсу, а зв'язуватися з гривнею зарікся ще давно.

а дарма, здалися б у липні, мали б +10% наразі.
Ви ж саме так і зробили? :mrgreen: :mrgreen:

ні, але в мене і валюта не осідає під подушкою.
Там варто підправити, +10% на курсі і +10% на ОВДП.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:40

Re: Клуб 100К - Теребеньки

как доходность ОТП считать, если вернули 10к которые по курсу менялись 40+
cohan
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flysoulfly

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