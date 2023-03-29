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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 11:46
Alien написав: ScaryBee написав: Alien написав:Goodman
тут все дуже просто за останні десять років
в Україні наплодилось достатньо багато невігласів, які до доляра відносяться не як до грошей а як до товару.
за останні 31 рік
Ви не праві. До появи тітоньки Го в Україні діяли достатньо цивілізовані затверджені НБУ правила визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Тоді не було такої вакханілії як зараз.
ааа, ви про це... То не користуйтеся закладами, умови яких вам не подобаються.
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ScaryBee
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:05
ні, але в мене і валюта не осідає під подушкою.
Там варто підправити, +10% на курсі і +10% на ОВДП.
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ScaryBee
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:40
как доходность ОТП считать, если вернули 10к которые по курсу менялись 40+
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cohan
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:04
Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів...
Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (96-ого), потерті... Підозрюю, що гроші зібрані з терміналів... (Друзі, майте совість - ну не пхайте в термінали такий непотріб!!!). Від отримання відмовився, зробив перезамовленння. Побачимо, що з того вийде. Поки в П24 перезамовляв, в касу потянулися бажаючі купити долар по 37,75... Але теж відмовилися від обміну - балувані...
Ще отримував в Глобусі. Половина була нормальна, друга - і 96-ого, і підзатерті... Посміялися - я так точно три місяці тому намагався позбутися своїх проблемних купюр і не вдалося... Ну і я відмовився - замінили.
Востаннє редагувалось Vivat
в Сер 29 бер, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:29
Vivat
а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов
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Примат
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:47
Vivat написав:
Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів...
Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (до 96-ого), потерті...
1992 чи що??
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ScaryBee
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:11
Забрав котлету в Таскомбанку. Видали все до долара, купюри 2006 року, якість більш-менш.
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Economist
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:18
Примат написав:Vivat
а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов
выплевывают валюту?
плохое качество купюр?
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emeta
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:23
Примат не знаю, декілька тижнів не користувався його (терміналу) послугами. Але ті купюри, що я бачив людина (касир) навряд чи прийняла б.
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Vivat
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:25
ScaryBee написав: Vivat написав:
Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів...
Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (до 96-ого), потерті...
1992 чи що??
ні, таки 96-ого... виправив...
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