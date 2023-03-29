У мене одинадцятий термінал прийняв таку саму купюру. Шукайте...
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:18
Додано: Сер 29 бер, 2023 15:26
Додано: Сер 29 бер, 2023 15:43
Re: Клуб 100К - Теребеньки
В Киеве и других городах Украины мошенники с помощью дрона похищали деньги во время обмена валют
Общая сумма ущерба, нанесенная трем потерпевшим, составляет почти 50 тыс. евро и $25 тысяч.
Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу делали там отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно - в стене для побега «кассира».
Мошенников задержали при попытке обмануть очередного клиента, который приехал в столицу со Львова, чтобы поменять валюту по более выгодному курсу.
Всем участникам организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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