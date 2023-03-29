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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:18

  Примат написав:
а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов :|

У мене одинадцятий термінал прийняв таку саму купюру. Шукайте...
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:26

  Примат написав: а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов :|
Принимают.
На купюре заметны визуальные дефекты?
Если нет, почистите от плесени и попробуйте снова в паре терминалов.
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:43

Re: Клуб 100К - Теребеньки

В Киеве и других городах Украины мошенники с помощью дрона похищали деньги во время обмена валют

Общая сумма ущерба, нанесенная трем потерпевшим, составляет почти 50 тыс. евро и $25 тысяч.

Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу делали там отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно - в стене для побега «кассира».

Мошенников задержали при попытке обмануть очередного клиента, который приехал в столицу со Львова, чтобы поменять валюту по более выгодному курсу.

Всем участникам организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Economist
 
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