Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Economist написав:В Киеве и других городах Украины мошенники с помощью дрона похищали деньги во время обмена валют
Общая сумма ущерба, нанесенная трем потерпевшим, составляет почти 50 тыс. евро и $25 тысяч.
Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу делали там отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно - в стене для побега «кассира».
Мошенников задержали при попытке обмануть очередного клиента, который приехал в столицу со Львова, чтобы поменять валюту по более выгодному курсу.
Всем участникам организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
https://www.npu.gov.ua/news/za-dopomoho ... -XbFXLJI-E https://youtu.be/vbf2ZEhNOhI?t=143 Подробніше на сайті нацполіції. Чудак приїхав з Львову в Київ поміняти 25 тисяч доларів на гривню по більш вигідному курсі через обьяву обмінки на мінфін.юа. Подзвонив, приїхав віддав гроші на перерахунок, почув шум квадрокоптеру. Гроші полетіли. Вломилися співробітники поліції. Підарешт фейкову співробітницю обмінного пункту. Цікаво 25 тис доларів заберуть у львівського пасажиру за ,,незаконні валютні операції,, ?