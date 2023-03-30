Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 20:49
sergey_sryvkin написав: alex lem написав:
Подзвонив, приїхав віддав гроші на перерахунок, почув шум квадрокоптеру. Гроші полетіли.
Цікаво, куди він їх там "віддавав на перерахунок", якщо лічильник банкнот зазвичай стоїть безпосередньо перед віконцем каси.
перед войной было уже
даже на соседнюю улиу успел улететь
за кадром остается как там быстро появляются робитники полиции, не пишут что крыша
cohan
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:02
J написав: FinTech написав: Примат написав:
а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов
Принимают.
На купюре заметны визуальные дефекты?
Если нет, почистите от плесени и попробуйте снова в паре терминалов.
как купюру почистить от плесени ?
Белізной, но потом ее вообще не возьмут будет еще хуже... Но плесень пройдет... 😀 лучше отложить на моря или сдать с комсой...
Alexkievukraine
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:10
J написав:
как купюру почистить от плесени ?
белизна + вода, пропорция 1/10
только без усердия
FinTech
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:02
flysoulfly написав: Economist написав: Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба
.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
- нуууууу вот, всьо к тому идьот
, судя по новостям
flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:09
Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де??? 😃😃😃
ihorsic
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:14
Для начала надо выяснить плесень ли это
Пятен полно, но меньше всего там плесени
emeta
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:22
ihorsic написав:
Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де?
в плотно закрытом целлофановом/полиэтиленовом пакете
flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:27
ihorsic написав:
Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де??? 😃😃😃
Да хотя бы на том же конверт депо, особенно при выдаче мелких (Тас, Эксим, Укр.Кап).
FinTech
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:39
flysoulfly написав: flysoulfly написав: Economist написав: Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба
.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
- нуууууу вот, всьо к тому идьот
, судя по новостям
Ликвидация банка, как способ отмены комиссии?😆
FinTech
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Додано: Чет 30 бер, 2023 07:44
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Ірина_
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