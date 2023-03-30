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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 23:14
Для начала надо выяснить плесень ли это
Пятен полно, но меньше всего там плесени
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emeta
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:22
ihorsic написав:
Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де?
в плотно закрытом целлофановом/полиэтиленовом пакете
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:27
ihorsic написав:
Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де??? 😃😃😃
Да хотя бы на том же конверт депо, особенно при выдаче мелких (Тас, Эксим, Укр.Кап).
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