RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 48495051>
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:49

  sergey_sryvkin написав:
  alex lem написав:Подзвонив, приїхав віддав гроші на перерахунок, почув шум квадрокоптеру. Гроші полетіли.

Цікаво, куди він їх там "віддавав на перерахунок", якщо лічильник банкнот зазвичай стоїть безпосередньо перед віконцем каси.


перед войной было уже
даже на соседнюю улиу успел улететь

за кадром остается как там быстро появляются робитники полиции, не пишут что крыша :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5488
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:02

  J написав:
  FinTech написав:
  Примат написав: а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов :|
Принимают.
На купюре заметны визуальные дефекты?
Если нет, почистите от плесени и попробуйте снова в паре терминалов.

как купюру почистить от плесени ?



Белізной, но потом ее вообще не возьмут будет еще хуже... Но плесень пройдет... 😀 лучше отложить на моря или сдать с комсой...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:10

  J написав:как купюру почистить от плесени ?
белизна + вода, пропорция 1/10
только без усердия
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:02

  flysoulfly написав:
  Economist написав:Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
- нуууууу вот, всьо к тому идьот :mrgreen: , судя по новостям
flysoulfly
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 13.01.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:09

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де??? 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 884
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:14

Для начала надо выяснить плесень ли это
Пятен полно, но меньше всего там плесени
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:22

  ihorsic написав:Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де?
в плотно закрытом целлофановом/полиэтиленовом пакете
flysoulfly
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 13.01.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:27

  ihorsic написав:Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де??? 😃😃😃
Да хотя бы на том же конверт депо, особенно при выдаче мелких (Тас, Эксим, Укр.Кап).
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:39

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  Economist написав:Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
- нуууууу вот, всьо к тому идьот :mrgreen: , судя по новостям
Ликвидация банка, как способ отмены комиссии?😆
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 07:44

FinAwards - єдине місце, де щороку збирається весь фінансовий ринок України.
Вже 31 березня на вас чекає неймовірна святкова церемонія нагородження переможців, звісно жива музика, смачні страви європейської кухні та неповторні Чилійські вина від нашого партнера Casillero del Diablo.

Не пропустіть цю подію. Буде дійсно гаряче цікаво!

Купити квиток зі знижкою 10% можна вказавши промо-код Finance10 за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3592
З нами з: 14.09.13
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48495051>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Majesty і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 812, 813, 814
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
8136 1369762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 бер, 2023 09:15
FinTech

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2460)
30.03.2023 11:03
Ринок ОВДП (3929)
30.03.2023 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.