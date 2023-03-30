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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:14

Для начала надо выяснить плесень ли это
Пятен полно, но меньше всего там плесени
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:22

  ihorsic написав:Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де?
в плотно закрытом целлофановом/полиэтиленовом пакете
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:27

  ihorsic написав:Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де??? 😃😃😃
Да хотя бы на том же конверт депо, особенно при выдаче мелких (Тас, Эксим, Укр.Кап).
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 07:44

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:06

Re: Клуб 100К - Теребеньки

ihorsic написав:Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де???
Під грушою.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:08

ihorsic будь де, якщо їх купували за 8 грн.
в мене є приклад, як жінка валюту в землю закопувала, бо чоловік був ігроман і почті все спустив в автоматах. Жінка працювала на базарі і були доходи.
Goodman
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