Для начала надо выяснить плесень ли это
Пятен полно, но меньше всего там плесени
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 23:14
Для начала надо выяснить плесень ли это
Пятен полно, но меньше всего там плесени
Додано: Сер 29 бер, 2023 23:22
Додано: Сер 29 бер, 2023 23:27
Додано: Чет 30 бер, 2023 07:44
FinAwards - єдине місце, де щороку збирається весь фінансовий ринок України.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 08:06
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Під грушою.
Додано: Чет 30 бер, 2023 08:08
ihorsic будь де, якщо їх купували за 8 грн.
в мене є приклад, як жінка валюту в землю закопувала, бо чоловік був ігроман і почті все спустив в автоматах. Жінка працювала на базарі і були доходи.
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