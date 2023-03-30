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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:06

Re: Клуб 100К - Теребеньки

ihorsic написав:Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де???
Під грушою.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:08

ihorsic будь де, якщо їх купували за 8 грн.
в мене є приклад, як жінка валюту в землю закопувала, бо чоловік був ігроман і почті все спустив в автоматах. Жінка працювала на базарі і були доходи.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:36

  Vivat написав:Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів...
Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (96-ого), потерті... Підозрюю, що гроші зібрані з терміналів... (Друзі, майте совість - ну не пхайте в термінали такий непотріб!!!). Від отримання відмовився, зробив перезамовленння. Побачимо, що з того вийде. Поки в П24 перезамовляв, в касу потянулися бажаючі купити долар по 37,75... Але теж відмовилися від обміну - балувані...
Ще отримував в Глобусі. Половина була нормальна, друга - і 96-ого, і підзатерті... Посміялися - я так точно три місяці тому намагався позбутися своїх проблемних купюр і не вдалося... Ну і я відмовився - замінили.

Продовження вчорашнього... Мав отримати в Приваті перезамовлену валюту. Не вийшло - в наявності купюри тільки 96-того року.
Щось є підозра, що скоро дійде до того, що і цьому будемо раді.
P.s. Сьогодні купюри були нормальної якості... Майже новенькі... Але старенькі...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:57

  Vivat написав:
  Vivat написав:Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів...
Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (96-ого), потерті... Підозрюю, що гроші зібрані з терміналів... (Друзі, майте совість - ну не пхайте в термінали такий непотріб!!!). Від отримання відмовився, зробив перезамовленння. Побачимо, що з того вийде. Поки в П24 перезамовляв, в касу потянулися бажаючі купити долар по 37,75... Але теж відмовилися від обміну - балувані...

Продовження вчорашнього... Мав отримати в Приваті перезамовлену валюту. Не вийшло - в наявності купюри тільки 96-того року.
Щось є підозра, що скоро дійде до того, що і цьому будемо раді.
P.s. Сьогодні купюри були нормальної якості... Майже новенькі... Але старенькі...
Попробуйте заказать валюту в ГО.
Если речь о нем, то в след раз при заказе укажите другое ОБ.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:38

Стадний інстинкт©)))

  asti написав:перевести людей из короткого доллара (конверт-депо)
в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ.
  asti написав:кто-то покупал ОВГЗ через ДИЮ, как все прошло?
Хочу купить пару бумаг

  Andrey2512 написав:просто разит наипаловом.
:mrgreen:

:D
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