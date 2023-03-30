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Vivat написав:Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів... Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (96-ого), потерті... Підозрюю, що гроші зібрані з терміналів... (Друзі, майте совість - ну не пхайте в термінали такий непотріб!!!). Від отримання відмовився, зробив перезамовленння. Побачимо, що з того вийде. Поки в П24 перезамовляв, в касу потянулися бажаючі купити долар по 37,75... Але теж відмовилися від обміну - балувані... Ще отримував в Глобусі. Половина була нормальна, друга - і 96-ого, і підзатерті... Посміялися - я так точно три місяці тому намагався позбутися своїх проблемних купюр і не вдалося... Ну і я відмовився - замінили.
Продовження вчорашнього... Мав отримати в Приваті перезамовлену валюту. Не вийшло - в наявності купюри тільки 96-того року. Щось є підозра, що скоро дійде до того, що і цьому будемо раді. P.s. Сьогодні купюри були нормальної якості... Майже новенькі... Але старенькі...
Vivat написав:Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів... Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (96-ого), потерті... Підозрюю, що гроші зібрані з терміналів... (Друзі, майте совість - ну не пхайте в термінали такий непотріб!!!). Від отримання відмовився, зробив перезамовленння. Побачимо, що з того вийде. Поки в П24 перезамовляв, в касу потянулися бажаючі купити долар по 37,75... Але теж відмовилися від обміну - балувані...
Продовження вчорашнього... Мав отримати в Приваті перезамовлену валюту. Не вийшло - в наявності купюри тільки 96-того року. Щось є підозра, що скоро дійде до того, що і цьому будемо раді. P.s. Сьогодні купюри були нормальної якості... Майже новенькі... Але старенькі...
Попробуйте заказать валюту в ГО. Если речь о нем, то в след раз при заказе укажите другое ОБ.
FinTech написав:Попробуйте заказать валюту в ГО. Если речь о нем, то в след раз при заказе укажите другое ОБ.
Втретє заказав на те ж відділення. Касира перепитав, чи є зміст продовжувати - сказала, що є. Бо щоб от так два дні підряд не було нормальних купюр, то не було ще... Надіюсь, що за третім заходом повезе... Побачимо.
А от Глобус сьогодні був красавчиком - видав ідеальними...
Alexkievukraine Прав не раз - і все добре... Більшість - не по причині плісняви, а щоб оновити (старі засмальцьовані купюри стають "шуршиками") або освітлити/вивести штампи/надписи. Всі купюри пройшли через апарат без будь-яких зауважень. Є багато відео на цю тему - дивіться, читайте коментарі. Спосіб сушки в книжці під грузом я не оцінив (дуже важко впіймати момент, коли класти в книжку) - залишається невелика "гармошка" по краям. Тому - прасування при помірній температурі між двома листами паперу (вибір ступеня підсушеності купюри не дуже критичний).