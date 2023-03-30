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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:39

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  Economist написав:Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
- нуууууу вот, всьо к тому идьот :mrgreen: , судя по новостям
Ликвидация банка, как способ отмены комиссии?😆
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 07:44

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Вже 31 березня на вас чекає неймовірна святкова церемонія нагородження переможців, звісно жива музика, смачні страви європейської кухні та неповторні Чилійські вина від нашого партнера Casillero del Diablo.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:06

Re: Клуб 100К - Теребеньки

ihorsic написав:Чесно де ж це потрібно так зберігати гроші щоб вони пліснявою покрились.... Ну де???
Під грушою.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:08

ihorsic будь де, якщо їх купували за 8 грн.
в мене є приклад, як жінка валюту в землю закопувала, бо чоловік був ігроман і почті все спустив в автоматах. Жінка працювала на базарі і були доходи.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:36

  Vivat написав:Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів...
Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (96-ого), потерті... Підозрюю, що гроші зібрані з терміналів... (Друзі, майте совість - ну не пхайте в термінали такий непотріб!!!). Від отримання відмовився, зробив перезамовленння. Побачимо, що з того вийде. Поки в П24 перезамовляв, в касу потянулися бажаючі купити долар по 37,75... Але теж відмовилися від обміну - балувані...
Ще отримував в Глобусі. Половина була нормальна, друга - і 96-ого, і підзатерті... Посміялися - я так точно три місяці тому намагався позбутися своїх проблемних купюр і не вдалося... Ну і я відмовився - замінили.

Продовження вчорашнього... Мав отримати в Приваті перезамовлену валюту. Не вийшло - в наявності купюри тільки 96-того року.
Щось є підозра, що скоро дійде до того, що і цьому будемо раді.
P.s. Сьогодні купюри були нормальної якості... Майже новенькі... Але старенькі...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:57

  Vivat написав:
  Vivat написав:Я так розумію, що можна тут писати про отримання депозитів...
Мав отримати сьогодні дві "конвертаційні" каклєти в Приваті. Але не вийшло - отримали тільки сміття. Реально - старі (96-ого), потерті... Підозрюю, що гроші зібрані з терміналів... (Друзі, майте совість - ну не пхайте в термінали такий непотріб!!!). Від отримання відмовився, зробив перезамовленння. Побачимо, що з того вийде. Поки в П24 перезамовляв, в касу потянулися бажаючі купити долар по 37,75... Але теж відмовилися від обміну - балувані...

Продовження вчорашнього... Мав отримати в Приваті перезамовлену валюту. Не вийшло - в наявності купюри тільки 96-того року.
Щось є підозра, що скоро дійде до того, що і цьому будемо раді.
P.s. Сьогодні купюри були нормальної якості... Майже новенькі... Але старенькі...
Попробуйте заказать валюту в ГО.
Если речь о нем, то в след раз при заказе укажите другое ОБ.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:38

Стадний інстинкт©)))

  asti написав:перевести людей из короткого доллара (конверт-депо)
в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ.
  asti написав:кто-то покупал ОВГЗ через ДИЮ, как все прошло?
Хочу купить пару бумаг

  Andrey2512 написав:просто разит наипаловом.
:mrgreen:

:D
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:39

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  FinTech написав:Попробуйте заказать валюту в ГО.
Если речь о нем, то в след раз при заказе укажите другое ОБ.

Втретє заказав на те ж відділення. Касира перепитав, чи є зміст продовжувати - сказала, що є. Бо щоб от так два дні підряд не було нормальних купюр, то не було ще... Надіюсь, що за третім заходом повезе... Побачимо.

А от Глобус сьогодні був красавчиком - видав ідеальними...
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:54

Alexkievukraine
Прав не раз - і все добре... Більшість - не по причині плісняви, а щоб оновити (старі засмальцьовані купюри стають "шуршиками") або освітлити/вивести штампи/надписи. Всі купюри пройшли через апарат без будь-яких зауважень. Є багато відео на цю тему - дивіться, читайте коментарі. Спосіб сушки в книжці під грузом я не оцінив (дуже важко впіймати момент, коли класти в книжку) - залишається невелика "гармошка" по краям. Тому - прасування при помірній температурі між двома листами паперу (вибір ступеня підсушеності купюри не дуже критичний).
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