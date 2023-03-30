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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 13:38
Vivat написав:Alexkievukraine
Прав не раз - і все добре... Більшість - не по причині плісняви, а щоб оновити (старі засмальцьовані купюри стають "шуршиками") або освітлити/вивести штампи/надписи. Всі купюри пройшли через апарат без будь-яких зауважень. Є багато відео на цю тему - дивіться, читайте коментарі. Спосіб сушки в книжці під грузом я не оцінив (дуже важко впіймати момент, коли класти в книжку) - залишається невелика "гармошка" по краям. Тому - прасування при помірній температурі між двома листами паперу (вибір ступеня підсушеності купюри не дуже критичний).
После того как купюра была обработана билезной она начинает светиться в уф другим более темным цветом ето касается 2006 года а 2009 становится фиолетовым это только в уф, без уф вообще не какой разницы и через машинку проходят без проблем ... Если купюру не будут светить в уф или просто не заметят то все ок 😀
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:54
Alexkievukraine написав:
После того как купюра была обработана билезной она начинает светиться в уф другим более темным цветом ето касается 2006 года а 2009 становится фиолетовым это только в уф, без уф вообще не какой разницы и через машинку проходят без проблем... Если купюру не будут светить в уф или просто не заметят то все ок 😀
Про уф понятно. Но речь была за тумбу.
На личном опыте, после 2-ой чистки (1-ая было очень бережливая), все получилось.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:12
Шановні хімікі, підкажіть яка ціль купання папірців у білізни з загрозою запороти дорогу бОмажку, якщо ящик і так ковтає з штампами і цвіллю? Чи ви дітям даєте сотки долярів щоб вони розмальовували?
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alex lem
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Додано: Чет 30 бер, 2023 15:16
alex lem написав:
Шановні хімікі, підкажіть яка ціль купання папірців у білізни з загрозою запороти дорогу бОмажку, якщо ящик і так ковтає з штампами і цвіллю
?
Трижды с плесенью не прошла (разные терминалы в разных ОБ)
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Додано: Чет 30 бер, 2023 15:19
mihasik написав: TDK написав: Примат написав:
а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов
У мене одинадцятий термінал прийняв таку саму купюру. Шукайте...
$ принимает обычная зелёная тумба, или какая то особенная под валюту?
Обычная
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Додано: Чет 30 бер, 2023 15:45
Нагадайте будь-ласка процедуру з терміналом? На яку карту ви робите поповнення? Які комісії потрібно враховувати і як потім знімати?
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bobcat
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Додано: Чет 30 бер, 2023 15:50
bobcat написав:
Нагадайте будь-ласка процедуру з терміналом? На яку карту ви робите поповнення? Які комісії потрібно враховувати і як потім знімати?
Универсальную валютную можно пополнить в терминале
в Приват 24 открыть ПриватВклад, через пару дней вывести с него средства на валютную КДВ, заказать в чате валюту
Наверно так как то
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Додано: Чет 30 бер, 2023 15:52
emeta З універсальної на приват вклад хіба без комісії?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 15:56
alex lem написав:
Шановні хімікі, підкажіть яка ціль купання папірців у білізни з загрозою запороти дорогу бОмажку, якщо ящик і так ковтає з штампами і цвіллю? Чи ви дітям даєте сотки долярів щоб вони розмальовували?
1.Ризик прання нульовий.
2.Коли в банку у тебе "під зав"язку", а ти ще пропускаєш через тумбу товарні кількості і при цьому не маєш чим прикритися в разі чого, вибираєш простіший і надійніший шлях.
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