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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:58

  bobcat написав:emeta З універсальної на приват вклад хіба без комісії?

Поповнюєш зразу готівкою Приватвклад (а не універсальну) через тумбу... Все без комісії.
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:20

Vivat Дякую! Спробую
bobcat
 
Повідомлень: 63
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Подякував: 30 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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Krokodil

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