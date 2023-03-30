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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 15:58
bobcat написав:emeta
З універсальної на приват вклад хіба без комісії?
Поповнюєш зразу готівкою Приватвклад (а не універсальну) через тумбу... Все без комісії.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 16:20
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