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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:58

  bobcat написав:emeta З універсальної на приват вклад хіба без комісії?

Поповнюєш зразу готівкою Приватвклад (а не універсальну) через тумбу... Все без комісії.
Vivat
 
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Vivat Дякую! Спробую
bobcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:32

  bobcat написав:Нагадайте будь-ласка процедуру з терміналом? На яку карту ви робите поповнення? Які комісії потрібно враховувати і як потім знімати?
Когда приват вклад был недоступен, пополнение в терминале на универсальную дол голд виртуалку (можно и обыч. пластик), снятие через депо на 1мес.
Все без комиссии.

  bobcat написав:emeta З універсальної на приват вклад хіба без комісії?
с комиссией

Сеичас приват вклад доступен, все проще и быстрее😉
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Чет 30 бер, 2023 17:40
emeta

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