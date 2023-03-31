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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:58

  bobcat написав:emeta З універсальної на приват вклад хіба без комісії?

Поповнюєш зразу готівкою Приватвклад (а не універсальну) через тумбу... Все без комісії.
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:20

Vivat Дякую! Спробую
bobcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:32

  bobcat написав:Нагадайте будь-ласка процедуру з терміналом? На яку карту ви робите поповнення? Які комісії потрібно враховувати і як потім знімати?
Когда приват вклад был недоступен, пополнение в терминале на универсальную дол голд виртуалку (можно и обыч. пластик), снятие через депо на 1мес.
Все без комиссии.

  bobcat написав:emeta З універсальної на приват вклад хіба без комісії?
с комиссией

Сеичас приват вклад доступен, все проще и быстрее😉
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:23

В році мабуть 21, коли забирав багато валюти з привату, напхали в касі багато купюр з штампами та надписами на тильній стороні. Вернув в ящик привату без проблем. А потім добрими забрав.
А оцей час як грався з клюбом 100, здавав долярчики інколи мінялі. Той завжди перераховував тільки тильною стороною до верху. (Мабуть частіше там капості на грошах малюють) Я й ніколи порисовані, штамповані не приносив. Чого ж людей підставлять. Іншим разом як треба, не будуть працювать з тобою.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 01:07

а потом те же люди которые по три дня ходят и требуют "синии" сотки с номерами в подрят, будут в соседней теме возмущаться, что у них не берут сотку 1988 года, только слегка надорванную)))

З.Ы.
про стирать и сушить - это вообще за гранью.
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Народ, підкажіть. Чого просідає саме долллар? Якщо гривня укріплюється, то і вартість євро повинна зменшуватися?

Якщо це враховувати, тоді виходить, що це доллар просів відносно гривні?

Далі. Якщо купувати євро - то я стабільно зафіксую заощадження. Якщо доллар, то знову таки, матиму змогу зіграти на різниці курсів. Все ж вірно?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:21

Евро укрепляется относительно доллара, поэтому сейчас складывается ощущение, что оно на месте относительно укрепляющейся гривны
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