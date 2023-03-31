Поповнюєш зразу готівкою Приватвклад (а не універсальну) через тумбу... Все без комісії.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 15:58
Додано: Чет 30 бер, 2023 16:32
Когда приват вклад был недоступен, пополнение в терминале на универсальную дол голд виртуалку (можно и обыч. пластик), снятие через депо на 1мес.
Все без комиссии.
с комиссией
Сеичас приват вклад доступен, все проще и быстрее😉
Додано: Чет 30 бер, 2023 19:23
В році мабуть 21, коли забирав багато валюти з привату, напхали в касі багато купюр з штампами та надписами на тильній стороні. Вернув в ящик привату без проблем. А потім добрими забрав.
А оцей час як грався з клюбом 100, здавав долярчики інколи мінялі. Той завжди перераховував тільки тильною стороною до верху. (Мабуть частіше там капості на грошах малюють) Я й ніколи порисовані, штамповані не приносив. Чого ж людей підставлять. Іншим разом як треба, не будуть працювать з тобою.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 01:07
а потом те же люди которые по три дня ходят и требуют "синии" сотки с номерами в подрят, будут в соседней теме возмущаться, что у них не берут сотку 1988 года, только слегка надорванную)))
З.Ы.
про стирать и сушить - это вообще за гранью.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:38
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Народ, підкажіть. Чого просідає саме долллар? Якщо гривня укріплюється, то і вартість євро повинна зменшуватися?
Якщо це враховувати, тоді виходить, що це доллар просів відносно гривні?
Далі. Якщо купувати євро - то я стабільно зафіксую заощадження. Якщо доллар, то знову таки, матиму змогу зіграти на різниці курсів. Все ж вірно?
Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:21
Евро укрепляется относительно доллара, поэтому сейчас складывается ощущение, что оно на месте относительно укрепляющейся гривны
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:43
Andrey2512 мабуть через банківську кризу в США. Вони знову друкують долари, щоб врятувати банки.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:12
Вот здесь много специалистов - Валютний ринок в контексті ДС
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