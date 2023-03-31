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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:53

  Raymond написав:а чому гілка перейменувалася в 100К Теребеньки?
Звичайна 100К зникла?


гілка роздвоїлась
тут - стара, по ділу Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:09

  Raymond написав:а чому гілка перейменувалася в 100К Теребеньки?
Звичайна 100К зникла?

Не переименовалась, а разделилась на три
(по причине флуда была закрыта таблица).

Обсуждаем банковские вопросы (та которая была изначально) - Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Всё, что касается обменок, их курсов и любимый ими цвет купюр - Курс валют в обмінниках

Просто потеребонькать ниачём (данная тема) -
Клуб 100К - Теребеньки
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:12

Re: Клуб 100К - Теребеньки

37,80 Все слезли с карусели? Или кто-то ещё сидит и ждёт понедельника?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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