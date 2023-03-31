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Ой+ написав:А от пластикову валютну картку у банці мені навідріз відмовились оформляти, мов нащо вам, нікуди не поїдете за кордон, а тут вам хватить і віртуальної . Чи то якісь відголоски боротьби з валютним туризмом, чи ще що.
а якщо замовляти з індивідуальним дизайном такі ж проблеми чи ви не пробували?
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вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день: 1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19% или 2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe или 3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe
Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день: 1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19% или 2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe или 3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe
Почему это обязательно взаимоисключающие позиции? Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн. Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..
Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день: 1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19% или 2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe или 3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe
Почему это обязательно взаимоисключающие позиции? Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн. Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..
Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля
Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день: 1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19% или 2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe или 3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe
Почему это обязательно взаимоисключающие позиции? Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн. Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..
значит выбираете расфасовав 66% карусель доллар и 34% гривна ?
Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день: 1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19% или 2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe или 3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe
Почему это обязательно взаимоисключающие позиции? Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн. Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..
Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля
Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день: 1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19% или 2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe или 3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe
Почему это обязательно взаимоисключающие позиции? Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн. Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..
значит выбираете расфасовав 66% карусель доллар и 34% гривна ?
В долях трудно считать. Все меняется оперативно, посмотрим на условия конвертов и грндепо с середины апреля