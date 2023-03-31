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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 53545556>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:12

Re: Клуб 100К - Теребеньки

37,80 Все слезли с карусели? Или кто-то ещё сидит и ждёт понедельника?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:А от пластикову валютну картку у банці мені навідріз відмовились оформляти, мов нащо вам, нікуди не поїдете за кордон, а тут вам хватить і віртуальної :? . Чи то якісь відголоски боротьби з валютним туризмом, чи ще що.

а якщо замовляти з індивідуальним дизайном такі ж проблеми чи ви не пробували?
deepfree
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:57

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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:20

вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день:
1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19%
или
2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe
или
3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe

:?:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:27

  Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день:
1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19%
или
2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe
или
3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe

:?:


Почему это обязательно взаимоисключающие позиции?
Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн.
Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:31

  emeta написав:
  Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день:
1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19%
или
2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe
или
3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe

:?:


Почему это обязательно взаимоисключающие позиции?
Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн.
Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..

Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:35

  emeta написав:
  Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день:
1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19%
или
2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe
или
3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe

:?:


Почему это обязательно взаимоисключающие позиции?
Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн.
Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..



значит выбираете расфасовав 66% карусель доллар и 34% гривна ?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:36

  Amethyst написав:
  emeta написав:
  Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день:
1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19%
или
2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe
или
3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe

:?:


Почему это обязательно взаимоисключающие позиции?
Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн.
Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..

Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля :idea:


а после 5го?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:44

  Raymond написав:
  Amethyst написав:Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля :idea:

а после 5го?

Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю :roll:
може шото и Дия предЛожит на днях
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:46

  Raymond написав:
  emeta написав:
  Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день:
1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19%
или
2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe
или
3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe

:?:


Почему это обязательно взаимоисключающие позиции?
Часть котлет из Конкорда, Изи, Таса, МТБ перекочевало в UNEX и Аккорд на 3 мес. в грн.
Каруселим дальше в Моторе, Востоке, Сенсе, УБИБе..



значит выбираете расфасовав 66% карусель доллар и 34% гривна ?


В долях трудно считать.
Все меняется оперативно, посмотрим на условия конвертов и грндепо с середины апреля
emeta
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