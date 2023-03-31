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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:00
Amethyst написав: Raymond написав: Amethyst написав:
Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля
а после 5го?
Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю
може шото и Дия предЛожит на днях
как по мне уже проще в Аккорд под 19%
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Raymond
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П'ят 31 бер, 2023 13:45
mustbe