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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:00

  Amethyst написав:
  Raymond написав:
  Amethyst написав:Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля :idea:

а после 5го?

Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю :roll:
може шото и Дия предЛожит на днях



как по мне уже проще в Аккорд под 19%
Raymond
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 16.12.08
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