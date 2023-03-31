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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:00

  Amethyst написав:
  Raymond написав:
  Amethyst написав:Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля :idea:

а после 5го?

Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю :roll:
може шото и Дия предЛожит на днях



как по мне уже проще в Аккорд под 19%
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:22

  Amethyst написав:
  Raymond написав:
  Amethyst написав:Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля :idea:

а после 5го?

Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю :roll:
може шото и Дия предЛожит на днях

А какая там чистая доходность выходит с учетом открытия счета в ценных бумагах, обслуживания и т.п... Даже на годовом сроке это отъедает существенную долю прибыли. А на коротком надо миллионы крутить чтоб не заметно было
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:51

  Dollarman написав:
  Amethyst написав:Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю :roll:
може шото и Дия предЛожит на днях

А какая там чистая доходность выходит с учетом открытия счета в ценных бумагах, обслуживания и т.п... Даже на годовом сроке это отъедает существенную долю прибыли. А на коротком надо миллионы крутить чтоб не заметно было

Щас все открытия, обслуга -- нашару. Ну за исключением некоторых хитропопых типа Привата

ПС. Ну и вы ж знаете, шо оте 15% ОВДП эт -- 18.63% банковских :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:28

Amethyst

ПС. Ну и вы ж знаете, шо оте 15% ОВДП эт -- 18.63% банковских

Но какой банк сейчас даст 18.63 % годовых на депозит сроком до 3-6 мес?)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:33

  Navegantes написав:Amethyst

ПС. Ну и вы ж знаете, шо оте 15% ОВДП эт -- 18.63% банковских

Но какой банк сейчас даст 18.63 % годовых на депозит сроком до 3-6 мес?)

До 30 го квітня дає Акорд, трохи меньше 18.25% дає Юнекс
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:37

  Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день:
1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19%
или
2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe
или
3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe

:?:

Матрас або пп.2 по ситуації
sergey_sryvkin
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