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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:00
Amethyst написав: Raymond написав: Amethyst написав:
Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля
а после 5го?
Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю
може шото и Дия предЛожит на днях
как по мне уже проще в Аккорд под 19%
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Raymond
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:22
Amethyst написав: Raymond написав: Amethyst написав:
Еще часть тефтелек перекочевала на ОВДП 18% до 5 апреля
а после 5го?
Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю
може шото и Дия предЛожит на днях
А какая там чистая доходность выходит с учетом открытия счета в ценных бумагах, обслуживания и т.п... Даже на годовом сроке это отъедает существенную долю прибыли. А на коротком надо миллионы крутить чтоб не заметно было
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Dollarman
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:51
Dollarman написав: Amethyst написав:
Ну смотрю в ICU на UA4000201255(24/05 по 15%) и UA4000173371 (23/08 по 15.5%)
см. Ринок ОВДП
чухаю потилицю
може шото и Дия предЛожит на днях
А какая там чистая доходность выходит с учетом открытия счета в ценных бумагах, обслуживания и т.п... Даже на годовом сроке это отъедает существенную долю прибыли. А на коротком надо миллионы крутить чтоб не заметно было
Щас все открытия, обслуга -- нашару. Ну за исключением некоторых хитропопых типа Привата
ПС. Ну и вы ж знаете, шо оте 15% ОВДП эт -- 18.63% банковских
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Amethyst
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:28
Amethyst
ПС. Ну и вы ж знаете, шо оте 15% ОВДП эт -- 18.63% банковских
Но какой банк сейчас даст 18.63 % годовых на депозит сроком до 3-6 мес?)
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Navegantes
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:33
Navegantes написав:Amethyst
ПС. Ну и вы ж знаете, шо оте 15% ОВДП эт -- 18.63% банковских
Но какой банк сейчас даст 18.63 % годовых на депозит сроком до 3-6 мес?)
До 30 го квітня дає Акорд, трохи меньше 18.25% дає Юнекс
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:37
Raymond написав:вопрос карусельщикам, чтобы вы выбрали на сегодняшний день:
1) депозит на 3 мес. в гривнах под 19%
или
2) конверт. долларовый депо на 3мес. с первой 20 банков таблицы mustbe
или
3) конверт. евро депо на 3мес. с первой 10 банков таблицы mustbe
Матрас або пп.2 по ситуації
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