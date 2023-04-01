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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 кві, 2023 09:07
flex123 написав: mephala написав: cohan написав:
и постепенно привыкаем к норме "1% навару на котлете", типа 6-8,3% годовых
если у аллы вчера можно было купить овдп 4,59% накой черт бегать ради 6%?
Насколько легко без потерь выйти из валютных овгз в карусель?
То есть насколько реален вариант зайти сейчас в овгз валютные под 4%, а когда(если) карусель станет более выгодной, то выйти из овгз в валютный кеш - ЧР - конверт депо
Все залежить як чудять в вашому відділенні алли-сєні. В мене всі конверт депо забиралися через 10 роб днів (два тижня) після їх закінчення. І перс менеджер ніяк не схотіла допомогти вчасно валюту отримати. Тому якщо вам таке підходить, то можете гратися.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:34
mephala написав: cohan написав:
и постепенно привыкаем к норме "1% навару на котлете", типа 6-8,3% годовых
если у аллы вчера можно было купить овдп 4,59% накой черт бегать ради 6%?
Алла ж зависнуть может, тянут с процедуркой...
ну и прОцент выше 1% шанс есть, он прям сейчас чуть выше
но 25% гривневые ОВДП начинаю присматриваться, чуток можно войти
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cohan
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Додано: Суб 01 кві, 2023 10:13
Amethyst
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?
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Dollarman
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Додано: Суб 01 кві, 2023 10:36
Dollarman написав:Amethyst
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?
см. viewtopic.php?p=5560793#p5560793
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Додано: Суб 01 кві, 2023 12:57
Dollarman написав:Amethyst
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?
вас цікавлять гривневі чи валютні
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Додано: Суб 01 кві, 2023 19:50
Може нерухомість придбати? 😉 Який % вона повинна генерувати? Хто тут профі прокоментуйте пліз....
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ihorsic
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:08
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ihorsic написав:
Може нерухомість придбати? 😉 Який % вона повинна генерувати? Хто тут профі прокоментуйте пліз....
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