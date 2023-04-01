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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:07

  flex123 написав:
  mephala написав:
  cohan написав:и постепенно привыкаем к норме "1% навару на котлете", типа 6-8,3% годовых


если у аллы вчера можно было купить овдп 4,59% накой черт бегать ради 6%?


Насколько легко без потерь выйти из валютных овгз в карусель?
То есть насколько реален вариант зайти сейчас в овгз валютные под 4%, а когда(если) карусель станет более выгодной, то выйти из овгз в валютный кеш - ЧР - конверт депо

Все залежить як чудять в вашому відділенні алли-сєні. В мене всі конверт депо забиралися через 10 роб днів (два тижня) після їх закінчення. І перс менеджер ніяк не схотіла допомогти вчасно валюту отримати. Тому якщо вам таке підходить, то можете гратися.
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:34

  mephala написав:
  cohan написав:и постепенно привыкаем к норме "1% навару на котлете", типа 6-8,3% годовых


если у аллы вчера можно было купить овдп 4,59% накой черт бегать ради 6%?


Алла ж зависнуть может, тянут с процедуркой...
ну и прОцент выше 1% шанс есть, он прям сейчас чуть выше

но 25% гривневые ОВДП начинаю присматриваться, чуток можно войти
cohan
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Amethyst
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:36

  Dollarman написав:Amethyst
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?

см. viewtopic.php?p=5560793#p5560793
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:57

  Dollarman написав:Amethyst
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?

вас цікавлять гривневі чи валютні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:50

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Може нерухомість придбати? 😉 Який % вона повинна генерувати? Хто тут профі прокоментуйте пліз....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:08

  ihorsic написав:Може нерухомість придбати? 😉 Який % вона повинна генерувати? Хто тут профі прокоментуйте пліз....

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:38

  ihorsic написав:А хто розглядає варіант перекидки € в $ через соц депо?
я
но сейчас имхо рановато
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:55

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Я взагалі чекаю 1, 33 $/€ але чи буде таке колись? Прийнятний рівень хоча б 1,2
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:12

  ihorsic написав:Я взагалі чекаю 1, 33 $/€ але чи буде таке колись? Прийнятний рівень хоча б 1,2
оно конечно да, но... думаю, в беларашу завезли/завезут ЯО для реально-демонстративного использования против соседней страны еврозоны уже в этом году. Не успеет евро вырасти до 1,2 в этом году, а конверты будут ли дальше - хз . Мож и от условно 1,1 буду сливать по котлетке, "усредняясь" :mrgreen: - ненавижу этот инфоцыганский"термин"
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