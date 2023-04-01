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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 кві, 2023 23:20
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Та гадаю мало хто буде перекладати наразі депо. Нема сенсу з таким курсом, до кінця року все одно швидше за все 41-42 побачимо, а там дивитися по ситуації
Додано: Нед 02 кві, 2023 08:49
Доьрого. Прощу підказку.
Є конвертдепо у Приваті. Пробую відмінити пролонгацію (вже менше 30 днів до завершення) , питає карту, куди кинути гроші. Карти в дол по факту нема (та і треба мабуть КДВ , а не універсалка) . Відкрити поки що можливості теж нема. Не зможу зняти пролонгацію??
Сума 2.6к віддається відразу, без розбивки?
Додано: Нед 02 кві, 2023 09:01
Прямо в апликухе Привата открываете Диджитал карту для выплат в долларах и отменяете пролонгацию с выплатой на нее. Потом заберете кеш в кассе.
По сумме - заказать в апликухе дает 2700. Заказали на нужное отделение на определенную дату. В меню это Сервіси - Послуги - Замовлення готівки
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