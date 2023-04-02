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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 кві, 2023 23:20
Та гадаю мало хто буде перекладати наразі депо. Нема сенсу з таким курсом, до кінця року все одно швидше за все 41-42 побачимо, а там дивитися по ситуації
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mcduck
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Додано: Нед 02 кві, 2023 08:49
Доьрого. Прощу підказку.
Є конвертдепо у Приваті. Пробую відмінити пролонгацію (вже менше 30 днів до завершення) , питає карту, куди кинути гроші. Карти в дол по факту нема (та і треба мабуть КДВ , а не універсалка) . Відкрити поки що можливості теж нема. Не зможу зняти пролонгацію??
Сума 2.6к віддається відразу, без розбивки?
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Hotab
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:01
Hotab написав:
Доьрого. Прощу підказку.
Є конвертдепо у Приваті. Пробую відмінити пролонгацію (вже менше 30 днів до завершення) , питає карту, куди кинути гроші. Карти в дол по факту нема (та і треба мабуть КДВ , а не універсалка) . Відкрити поки що можливості теж нема. Не зможу зняти пролонгацію??
Сума 2.6к віддається відразу, без розбивки?
Прямо в апликухе Привата открываете Диджитал
карту для выплат в долларах и отменяете пролонгацию с выплатой на нее. Потом заберете кеш в кассе.
По сумме - заказать в апликухе дает 2700. Заказали на нужное отделение на определенную дату. В меню это Сервіси - Послуги - Замовлення готівки
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ramaz
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Додано: Нед 02 кві, 2023 10:34
ramaz написав: Hotab написав:
Доьрого. Прощу підказку.
Є конвертдепо у Приваті. Пробую відмінити пролонгацію (вже менше 30 днів до завершення) , питає карту, куди кинути гроші. Карти в дол по факту нема (та і треба мабуть КДВ , а не універсалка) . Відкрити поки що можливості теж нема. Не зможу зняти пролонгацію??
Сума 2.6к віддається відразу, без розбивки?
Прямо в апликухе Привата открываете Диджитал
карту для выплат в долларах и отменяете пролонгацию с выплатой на нее. Потом заберете кеш в кассе.
По сумме - заказать в апликухе дает 2700. Заказали на нужное отделение на определенную дату. В меню это Сервіси - Послуги - Замовлення готівки
Еще как вариант, не открывать диджитал карту, не отменять пролонгацию - НО прийти в ОБ в указанное время снятия депо в приложении, предварительно заказав валюту на один из этих дней.
Выдача 2600 без разбивки, если хвостик - то разбить на 2600+хвостик.
2670 с % за один подход снять реально.
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FinTech
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:57
ihorsic написав:
А хто розглядає варіант перекидки € в $ через соц депо?
навіщо? сходіть в обмінник і переверніться.
А ще краще на форекс.
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ScaryBee
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Додано: Нед 02 кві, 2023 13:49
Всем привет!
Отмотал срок от и до. Так никто и не знает, за что.
Но беда не в этом. Карусель остановилась. Ценность таблички как и ее творца никакая от слова совсем. А люди 2 недели ни за что срок мотали..
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Investor_K
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Додано: Нед 02 кві, 2023 14:04
Investor_K написав:
Всем привет!
Отмотал срок от и до. Так никто и не знает, за что.
Но беда не в этом. Карусель остановилась. Ценность таблички как и ее творца никакая от слова совсем. А люди 2 недели ни за что срок мотали..
Приветствуем!
У некоторых
даже еще клонов поблочили 😆
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FinTech
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Додано: Нед 02 кві, 2023 14:12
FinTech написав: Investor_K написав:
Всем привет!
Отмотал срок от и до. Так никто и не знает, за что.
Но беда не в этом. Карусель остановилась. Ценность таблички как и ее творца никакая от слова совсем. А люди 2 недели ни за что срок мотали..
Приветствуем!
У некоторых
даже еще клонов поблочили 😆
Я в курсе. У меня клонов не было. Честно отмотал. На той ветке ровно 2 недели назад один из участников попросил истеричку четко идентифицировать критерии флуда касательно темы каруселей. Так до сих пор тот вопрос не прояснен.
В ту тему писать более не буду. Брезгливо.
Но главный вопрос - что делать с заканчивающимися конвертами - заставляет задуматься. Новая гривна - на депозит. А с будущим потоком валюты что делать?
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Investor_K
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Додано: Нед 02 кві, 2023 14:49
Investor_K написав:
На той ветке ровно 2 недели назад один из участников попросил четко идентифицировать критерии флуда касательно темы каруселей. Так до сих пор тот вопрос не прояснен. В ту тему писать более не буду. Брезгливо.
Обсуждаем банковские вопросы (та которая была изначально) - Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Всё, что касается обменок, их курсов и любимый ими цвет купюр - Курс валют в обмінниках
Просто потеребонькать ниачём (данная тема) - Клуб 100К - Теребеньки
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:02
Investor_K написав:
Но главный вопрос - что делать с заканчивающимися конвертами - заставляет задуматься. Новая гривна - на депозит. А с будущим потоком валюты что делать?
1) депо 3мес:
грн - Аккорд 19% (ожидание в апр роста ставок в др банках);
$ - 2.5% Укрсиб/Сенс.
2) облигации грн/$ - Ринок ОВДП
3) матрас
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