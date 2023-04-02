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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 кві, 2023 15:07
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Все 3 опции хороши. С одним уточнением. П.1 - за счет НОВОЙ гривны. По такому курсу менять валюту на гривну смысла не вижу.
Додано: Нед 02 кві, 2023 15:21
Депо и ОВГЗ есть и в дол 😀
Касательно НОВОЙ грн по П.1 - риск присутствует кругом, но здесь в частности, курс (в т.ч. НБУ) может измениться в считанные секунды и времени на досрочное снятие гривне-депо может не оказаться.
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