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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:07

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Все 3 опции хороши. С одним уточнением. П.1 - за счет НОВОЙ гривны. По такому курсу менять валюту на гривну смысла не вижу.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:21

  Investor_K написав:Все 3 опции хороши. С одним уточнением. П.1 - за счет НОВОЙ гривны. По такому курсу менять валюту на гривну смысла не вижу.
Депо и ОВГЗ есть и в дол 😀
Касательно НОВОЙ грн по П.1 - риск присутствует кругом, но здесь в частности, курс (в т.ч. НБУ) может измениться в считанные секунды и времени на досрочное снятие гривне-депо может не оказаться.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:00

greenozon
Валютні звісно. Гривневі зрозуміло де купляти
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:39

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Курс буде рости - раніше військові (і не тільки) каруселіли, зараз можна купити долари майже за курсом конвертації з різницею у 5 копійок (якщо порівнювати з Приватом) і при цьому не очикувати 3 міс. Одже, тепер з'явиться попит на готівковий долар, чого не було досить давно. Зростає попит - зростає ціна, курс долару зростає.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:45

Так. Звичайно. Кому потрібен доллар - можна купляти готівковий і не гратися у каруселі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:49

Банкам, щоб не втрачати заробіток на конвертдепо, треба або зменшувати свої комісії, або ж робити привабливим курс валюти (лише для цих депозитів).
Одним словом, зменшити свої доходи від цих депозитів та дати можливість щось також заробити і людям.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:58

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ну ось, сьогодні мені зателефонував представник Аккорду і повідомив, що у них тепер курс конвертації 36,99. Непогано, але курс знов просів - Гарант приймає по 37,45.
Станом на зараз можна заробити 33 долари.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:00

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Snower написав:Станом на зараз можна заробити 33 долари.


Для 3 місяців це небагато. Але якщо гроші все рівно у банківській системі, то може і нехай....
Investor_K
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