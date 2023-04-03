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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:07
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Все 3 опции хороши. С одним уточнением. П.1 - за счет НОВОЙ гривны. По такому курсу менять валюту на гривну смысла не вижу.
Додано: Нед 02 кві, 2023 15:21
Депо и ОВГЗ есть и в дол 😀
Касательно НОВОЙ грн по П.1 - риск присутствует кругом, но здесь в частности, курс (в т.ч. НБУ) может измениться в считанные секунды и времени на досрочное снятие гривне-депо может не оказаться.
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:39
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Курс буде рости - раніше військові (і не тільки) каруселіли, зараз можна купити долари майже за курсом конвертації з різницею у 5 копійок (якщо порівнювати з Приватом) і при цьому не очикувати 3 міс. Одже, тепер з'явиться попит на готівковий долар, чого не було досить давно. Зростає попит - зростає ціна, курс долару зростає.
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:45
Так. Звичайно. Кому потрібен доллар - можна купляти готівковий і не гратися у каруселі.
Додано: Пон 03 кві, 2023 10:49
Банкам, щоб не втрачати заробіток на конвертдепо, треба або зменшувати свої комісії, або ж робити привабливим курс валюти (лише для цих депозитів).
Одним словом, зменшити свої доходи від цих депозитів та дати можливість щось також заробити і людям.
Додано: Пон 03 кві, 2023 10:58
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Ну ось, сьогодні мені зателефонував представник Аккорду і повідомив, що у них тепер курс конвертації 36,99. Непогано, але курс знов просів - Гарант приймає по 37,45.
Станом на зараз можна заробити 33 долари.
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:00
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:21
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Та при такому курсі вже що КАРУСЕЛЬ що грн депо на три місяці, хіба що, як каже дехто, долари захищені від інфляційного курсу, якщо не дай бог!)) Тому вільні бакси несу на три місячний депо під 2,25 %, а вільну грн під 19%! Гроші мають працювати!
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:34
Re: Клуб 100К - Теребеньки
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