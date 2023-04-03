RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:53

  FinTech написав:
  Investor_K написав:Но главный вопрос - что делать с заканчивающимися конвертами - заставляет задуматься. Новая гривна - на депозит. А с будущим потоком валюты что делать?
1) депо 3мес:
$ - 2.5% Укрсиб/quote]

А є у вас досвід з укрсибом , щось там тарифи якісь мутні , але наче все безкоштовно . Проте в них на сторінці написано , що відкривають рахунки і в латвійських латах, хоча вже давно такої валюти не існує :D
bems654556
 
Повідомлень: 23
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:21

саме дивно що в УКрсибі депозити тільки на 3 міс, і ставка в $ - 2.5%
а в гривнях всього 3.5%
Raymond
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 16.12.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:29

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Одже, у Укрсіба найвищий процент на депо у доларах?
Snower
 
Повідомлень: 80
З нами з: 17.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:31

  Snower написав:Одже, у Укрсіба найвищий процент на депо у доларах?

це справжня загадка! аже багато місяців до цього Укрсиб взагалі не приймав жодних депозитів :)
greenozon
 
Повідомлень: 14882
З нами з: 01.06.14
Подякував: 311 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

в убіб (Київ , царське село ) зараз в касі валюти нема , буде після 16,00 , або вже завтра
lamal
 
Повідомлень: 318
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:40

  greenozon написав:
  Snower написав:Одже, у Укрсіба найвищий процент на депо у доларах?

це справжня загадка! аже багато місяців до цього Укрсиб взагалі не приймав жодних депозитів :)

так, і мені загадка, чому саме на 3 міс тільки, і чому в гривнях 3.5% (в той момент коли є багато інших банків, які пропонують набагато вищий %), а евро 1.5% і доллар 2.5% (тобто навпаки, досить висока ставка у валюті порівнюючи з іншими банками)
Окрім того, укрсиб один з тих невеликої кількості банків котрий чомусь немає конверт депо, немає і не мав.
Raymond
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 16.12.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:43

  lamal написав:в убіб (Київ , царське село ) зараз в касі валюти нема , буде після 16,00 , або вже завтра


А яке пояснення?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8601
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:43

  greenozon написав:
  Snower написав:Одже, у Укрсіба найвищий процент на депо у доларах?

це справжня загадка! аже багато місяців до цього Укрсиб взагалі не приймав жодних депозитів :)

На гілці Укрсіббанку ця "загадка" вже розгадана.
Фактично там від'ємна процентна ставка.
Honestus
 
Повідомлень: 58
З нами з: 26.12.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:34

  Investor_K написав:
  lamal написав:в убіб (Київ , царське село ) зараз в касі валюти нема , буде після 16,00 , або вже завтра


А яке пояснення?

не привезли ще (в них інкасація акордбанка)
lamal
 
Повідомлень: 318
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:15

lamal

Царське село і немає валюти? То ж яке воно царське? просто село...
bems654556
 
Повідомлень: 23
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 821, 822, 823
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
8225 1397381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 кві, 2023 13:16
angra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1786)
03.04.2023 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.