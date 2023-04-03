1) депо 3мес:
$ - 2.5% Укрсиб/quote]
А є у вас досвід з укрсибом , щось там тарифи якісь мутні , але наче все безкоштовно . Проте в них на сторінці написано , що відкривають рахунки і в латвійських латах, хоча вже давно такої валюти не існує
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:53
1) депо 3мес:
$ - 2.5% Укрсиб/quote]
А є у вас досвід з укрсибом , щось там тарифи якісь мутні , але наче все безкоштовно . Проте в них на сторінці написано , що відкривають рахунки і в латвійських латах, хоча вже давно такої валюти не існує
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:21
саме дивно що в УКрсибі депозити тільки на 3 міс, і ставка в $ - 2.5%
а в гривнях всього 3.5%
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:29
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Одже, у Укрсіба найвищий процент на депо у доларах?
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:31
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:38
Re: Клуб 100К - Теребеньки
в убіб (Київ , царське село ) зараз в касі валюти нема , буде після 16,00 , або вже завтра
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:40
так, і мені загадка, чому саме на 3 міс тільки, і чому в гривнях 3.5% (в той момент коли є багато інших банків, які пропонують набагато вищий %), а евро 1.5% і доллар 2.5% (тобто навпаки, досить висока ставка у валюті порівнюючи з іншими банками)
Окрім того, укрсиб один з тих невеликої кількості банків котрий чомусь немає конверт депо, немає і не мав.
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:43
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:43
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:34
Додано: Пон 03 кві, 2023 14:15
lamal
Царське село і немає валюти? То ж яке воно царське? просто село...
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|