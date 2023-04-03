RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:12

Киев позняки снял изи в тасе и моно в универсале все новыми с пачки без проблем и людей тьма и все снимают... В универсале у касира уже приготовлены пачки по 2600 😀... У Мони продажа евро была 40.50 а долл 37.7 Моня тоже тянет вниз...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 21
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 821, 822, 823
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
8228 1397930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 кві, 2023 16:31
deneg net

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7270)
03.04.2023 17:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.