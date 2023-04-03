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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:12
Киев позняки снял изи в тасе и моно в универсале все новыми с пачки без проблем и людей тьма и все снимают... В универсале у касира уже приготовлены пачки по 2600 😀... У Мони продажа евро была 40.50 а долл 37.7 Моня тоже тянет вниз...
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:52
Honestus написав:
це справжня загадка! аже багато місяців до цього Укрсиб взагалі не приймав жодних депозитів
Honestus написав:
На гілці Укрсіббанку ця "загадка" вже розгадана.
Фактично там від'ємна процентна ставка.
не знайшов на гілці розгадки, ткніть носом, будь ласка.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:25
Итак. Акорд среагировал на ревал. А остальные чего тупят?
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