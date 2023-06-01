|
|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:10
Frez написав: Investor_K написав:
При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо
полтора
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2239
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 909 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:30
Ну що потеребенькаємо??? На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 924
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:37
ihorsic написав:
На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
Кінчай, батьку, торгувати,бо нічим здачу давати! (c) 😊
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 100
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:41
Frez написав: Investor_K написав:
При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо
достаточно 20 банков
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 657
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:31
Diman написав: Frez написав: Investor_K написав:
При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо
достаточно 20 банков
але в селі є тільки 3 банка
-
J
-
-
- Повідомлень: 5874
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8840
|1623660
|
|