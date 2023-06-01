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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:31

  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:10

  Frez написав:
  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
полтора
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:30

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ну що потеребенькаємо??? На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:37

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ihorsic написав:На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
Кінчай, батьку, торгувати,бо нічим здачу давати! (c) 😊
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:41

  Frez написав:
  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
достаточно 20 банков
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:31

  Diman написав:
  Frez написав:
  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
достаточно 20 банков

але в селі є тільки 3 банка
J
 
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