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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:31

  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:10

  Frez написав:
  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
полтора
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:30

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ну що потеребенькаємо??? На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:37

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ihorsic написав:На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
Кінчай, батьку, торгувати,бо нічим здачу давати! (c) 😊
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:41

  Frez написав:
  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
достаточно 20 банков
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:31

  Diman написав:
  Frez написав:
  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
достаточно 20 банков

але в селі є тільки 3 банка
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:23

  ihorsic написав:Ну що потеребенькаємо??? На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃

Зачем туда идти если были другие варианты: укрбудинвест, ТАС, окси...
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:29

Re: Клуб 100К - Теребеньки

demichh написав:
  ihorsic написав:Ну що потеребенькаємо??? На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так

Зачем туда идти если были другие варианты: укрбудинвест, ТАС, окси...
Зараз у людини питання куди рухатись далі
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:36

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  demichh написав:Зачем туда идти если были другие варианты: укрбудинвест, ТАС, окси..

Приват значно поширеніший і віддає $ без питань (замовлення онлайн) в інших банках з цим проблеми: їхати на інший кінець міста, відсутні нормальні механізми замовлення валюти...
Дюрі-бачі
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