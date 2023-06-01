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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:10
Frez написав: Investor_K написав:
При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо
полтора
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:30
Ну що потеребенькаємо??? На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:37
ihorsic написав:
На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
Кінчай, батьку, торгувати,бо нічим здачу давати! (c) 😊
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otshelnick1
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:41
Frez написав: Investor_K написав:
При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо
достаточно 20 банков
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Diman
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:31
Diman написав: Frez написав: Investor_K написав:
При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо
достаточно 20 банков
але в селі є тільки 3 банка
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:23
ihorsic написав:
Ну що потеребенькаємо??? На тижні закінчується конверт депо в приваті де я конвертував $ по 37.45 а зараз вже можна купити по 37.35. ось так 😃😃😃
Зачем туда идти если были другие варианты: укрбудинвест, ТАС, окси...
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demichh
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:29
demichh написав:
Зачем туда идти если были другие варианты: укрбудинвест, ТАС, окси...
Зараз у людини питання куди рухатись далі
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:36
demichh написав:
Зачем туда идти если были другие варианты: укрбудинвест, ТАС, окси..
Приват значно поширеніший і віддає $ без питань (замовлення онлайн) в інших банках з цим проблеми: їхати на інший кінець міста, відсутні нормальні механізми замовлення валюти...
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