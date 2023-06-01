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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 13:39

  Diman написав:
  Frez написав:
  Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо :lol:
достаточно 20 банков
Я обратил внимание на количество родственников из за того что 8000 грв можно было получить лишь купивши бакс по 37,00 если дороже то гривен навар меньше получается . Сколько было банков где можно было купить бакс по 37 ? Помню меньше десятка , получается надо брать жену , а может и др. родственников . Это говорим за январь когда весь месяц сдать бакс дороже 41 уже не принимали . Сдавал несколько раз сам где то от 40 до 40,65 один раз помню точно . Осенью можно было дороже сдать прибыль с котлеты была больше .
Frez
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:57

Карусель остановилась окончательно???
Или ещё есть смельчаки её крутить))
Сегодня 37,10, ещё можно получить 5 баксов)))
Ещё неделя и увидим уже 37 и даже 36,9. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:10

Зірвали стоп-кран?))

  Игорь Алексеевич написав:Карусель остановилась окончательно???
Так мало того, що такий курс зупинив конвертну карусель, так ще й зупинив поповнення/відкривання гривнедепо "конвертними долярчиками" знятих на днях)) >>>
  Успіх написав:
  Bolt написав:Як там, доречі, конвертдепо поживають?!😏

Так на профільних гілках я ділюсь успіхом Успіха :D
І там я писав, що вже перевів більше 50% на короткі гривнедепо(3 і 6міс)
Починав переводити з кінця березня - тож перший гривнедепо завершується вже в кінці цього місяця ;)
Також писав, що в планах перевести +/-80% всієї скирди/конвертдепо на гривнедепо...
Але останнім часом - дилема)) Курс так впав, що вже 2 конверти чекають під грушею, коли дружина обміняє їх і поповнить гривнедепо. Бо я їй заборонив обмінювати нижче 37,50 :mrgreen: :D
[/quote]
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:46

Я Вам писал тогда, пусть меняет по 37,40 иначе далее только вниз. Поболтаемся пару неделек по 37, что бы народ привык и далее к отметке 36,8-36,9 уйдём
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:49

НБУ наказав українським банкам звітувати про карткові платежі на будь-яку суму

https://economics.novyny.live/nbu-nakaz ... 98299.html

это что загоняют в нал????
Игорь Алексеевич
 
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