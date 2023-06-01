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Investor_K написав:При такому курсі - совсем не хочется открывать конвертационные. А ведь в январе так все душевно было. По домашнему. 1 конверт - 8000 грн. 20 конвертов - и на хлебушек с маслецом. А теперь совсем ничего не хочется.
Если 20 конвертов в январе(один месяц) все по 8000 грв это сколько родственников надо
достаточно 20 банков
Я обратил внимание на количество родственников из за того что 8000 грв можно было получить лишь купивши бакс по 37,00 если дороже то гривен навар меньше получается . Сколько было банков где можно было купить бакс по 37 ? Помню меньше десятка , получается надо брать жену , а может и др. родственников . Это говорим за январь когда весь месяц сдать бакс дороже 41 уже не принимали . Сдавал несколько раз сам где то от 40 до 40,65 один раз помню точно . Осенью можно было дороже сдать прибыль с котлеты была больше .
Так на профільних гілках я ділюсь успіхом Успіха І там я писав, що вже перевів більше 50% на короткі гривнедепо(3 і 6міс) Починав переводити з кінця березня - тож перший гривнедепо завершується вже в кінці цього місяця Також писав, що в планах перевести +/-80% всієї скирди/конвертдепо на гривнедепо... Але останнім часом - дилема)) Курс так впав, що вже 2 конверти чекають під грушею, коли дружина обміняє їх і поповнить гривнедепо. Бо я їй заборонив обмінювати нижче 37,50