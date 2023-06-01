Игорь Алексеевич
прочитай еще раз что тебе написано - задолбал писать ОДНО И ТО ЖЕ по 100500 кругу.
что новое ты предложил за последние 2 месяца? одно и то же долбишь.
как попугай заладил. уморило уже.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 13:06
Игорь Алексеевич
прочитай еще раз что тебе написано - задолбал писать ОДНО И ТО ЖЕ по 100500 кругу.
что новое ты предложил за последние 2 месяца? одно и то же долбишь.
как попугай заладил. уморило уже.
Додано: Нед 04 чер, 2023 13:40
Уже Тазик предлагает в валюте больше на дело на 3 мес, чем крутится сегодня на каруселях.
Додано: Нед 04 чер, 2023 14:05
Все буде добре! Або, навіть, краще!)))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 чер, 2023 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 чер, 2023 14:41
депозиты в грн. с возможностью досрочным расторжением в ближ. время могут ставки порезать. опять НБУ, вводит постановы для банков, которым не выгодно такие депозиты.
Додано: Нед 04 чер, 2023 15:54
Re: Клуб 100К - Теребеньки
И что же делать?
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:16
Но это только для тех, кто захочет их досрочно разорвать. Обычно заключают без досрочного. Поэтому ничего страшного нет.
Все равно др. вариантов нет. Еще есть несколько банков в карусели с курсом 37,00- 37,10. Можно сейчас скинуть валюту и переложиться в грн. Кто боится на 3 мес., то можно по месячно открыть дело или держать на свободном. Если курс будет расти к осени выше 37,10, то перепрыгнуть в карусель в эти банки, где курс 37. Но, есть вероятность, что курс летом опустится и ниже 36,85. Тогда, кто на свободном держит, может их держать и следить ежедневно за курсом на рынке. На грн. капают проценты и всегда можно спрыгнуть в карусель или поменять в обменнике на нал.
Главное не дорожите синими, т.к. завтра синие будут принимать так же как и др.года. Это временная шумиха для лохов...
Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии. Делаю дорожку Сепом Спорт - Моно (обычно 15 мин и на счету и Моно далее на любую карту без комиссий).
Спорт тоже выпускает на карты др. банков, но там есть ограничения.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:31
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:36
Точно не могу уверять, т.к. там недавно менялись выходы, но мне кажется 10 штук - это на карту, а Сэпом вроде больше.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:37
Заради об'єктивності - все таки важливе першоджерело (а саме первинний зміст листа НБУ - є
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:41
Якщо сумніваєтесь у моїх словах - гляньте у додатку - побачите таке
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