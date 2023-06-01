Додано: Нед 04 чер, 2023 16:16

Но это только для тех, кто захочет их досрочно разорвать. Обычно заключают без досрочного. Поэтому ничего страшного нет.

Все равно др. вариантов нет. Еще есть несколько банков в карусели с курсом 37,00- 37,10. Можно сейчас скинуть валюту и переложиться в грн. Кто боится на 3 мес., то можно по месячно открыть дело или держать на свободном. Если курс будет расти к осени выше 37,10, то перепрыгнуть в карусель в эти банки, где курс 37. Но, есть вероятность, что курс летом опустится и ниже 36,85. Тогда, кто на свободном держит, может их держать и следить ежедневно за курсом на рынке. На грн. капают проценты и всегда можно спрыгнуть в карусель или поменять в обменнике на нал.

Главное не дорожите синими, т.к. завтра синие будут принимать так же как и др.года. Это временная шумиха для лохов...



Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии. Делаю дорожку Сепом Спорт - Моно (обычно 15 мин и на счету и Моно далее на любую карту без комиссий).

Спорт тоже выпускает на карты др. банков, но там есть ограничения.