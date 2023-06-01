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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 185186187188>
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:06

Игорь Алексеевич
прочитай еще раз что тебе написано - задолбал писать ОДНО И ТО ЖЕ по 100500 кругу.
что новое ты предложил за последние 2 месяца? одно и то же долбишь.
как попугай заладил. уморило уже.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:40

Уже Тазик предлагает в валюте больше на дело на 3 мес, чем крутится сегодня на каруселях.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:05

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 чер, 2023 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:41

депозиты в грн. с возможностью досрочным расторжением в ближ. время могут ставки порезать. опять НБУ, вводит постановы для банков, которым не выгодно такие депозиты.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:54

Re: Клуб 100К - Теребеньки

И что же делать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:16

Но это только для тех, кто захочет их досрочно разорвать. Обычно заключают без досрочного. Поэтому ничего страшного нет.
Все равно др. вариантов нет. Еще есть несколько банков в карусели с курсом 37,00- 37,10. Можно сейчас скинуть валюту и переложиться в грн. Кто боится на 3 мес., то можно по месячно открыть дело или держать на свободном. Если курс будет расти к осени выше 37,10, то перепрыгнуть в карусель в эти банки, где курс 37. Но, есть вероятность, что курс летом опустится и ниже 36,85. Тогда, кто на свободном держит, может их держать и следить ежедневно за курсом на рынке. На грн. капают проценты и всегда можно спрыгнуть в карусель или поменять в обменнике на нал.
Главное не дорожите синими, т.к. завтра синие будут принимать так же как и др.года. Это временная шумиха для лохов...

Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии. Делаю дорожку Сепом Спорт - Моно (обычно 15 мин и на счету и Моно далее на любую карту без комиссий).
Спорт тоже выпускает на карты др. банков, но там есть ограничения.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:31

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии.
Тільки пам'ятаймо що безкоштовних СЕПів у Спорта лише 10 шт. на місяць. Як на мене малувато буде ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:36

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии.
Тільки пам'ятаймо що безкоштовних СЕПів у Спорта лише 10 шт. на місяць. Як на мене малувато буде ;(

Точно не могу уверять, т.к. там недавно менялись выходы, но мне кажется 10 штук - это на карту, а Сэпом вроде больше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:37

  Игорь Алексеевич написав:НБУ наказав українським банкам звітувати про карткові платежі на будь-яку суму

https://economics.novyny.live/nbu-nakaz ... 98299.html

это что загоняют в нал????

Заради об'єктивності - все таки важливе першоджерело (а саме первинний зміст листа НБУ - є тут) там все таки мова йде не про просто укр.банки, а саме про операції банків-еквайєрів по договорам укладеним з клієнтами. А це для тих хто розуміє про що мова - далеко не про усі р2р чи с2а/а2с.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии.
Тільки пам'ятаймо що безкоштовних СЕПів у Спорта лише 10 шт. на місяць. Як на мене малувато буде ;(

Точно не могу уверять, т.к. там недавно менялись выходы, но мне кажется 10 штук - это на карту, а Сэпом вроде больше.

Якщо сумніваєтесь у моїх словах - гляньте у додатку - побачите таке Зображення
Alien
 
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