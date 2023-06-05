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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:41
Можно Пумб привлечь. Тоже там не плохой выход. Но надо быть осторожным там с фином. А то в одно время замутили 400тыс, что многие разбежались. А потом начали писать бред. Горячка одно говорила, в отделении др., представитель на форуме своё добавлял.
Но думаю Спорт, Пумб, Изя еще подойдёт. Юнекс сейчас сэпом выпускает бесплатно. Думаю у многих здесь не такие большие суммы и можно распихать грн.по банкам.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:48
Alien написав:
Якщо сумніваєтесь у моїх словах - гляньте у додатку - побачите таке
Я Вам верю, я пользуюсь сепом, но мне в месяц всегда хватало и 10 раз.
Поэтому не узнавал на горячке про новые тарифы.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:26
Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии.
Тільки пам'ятаймо що безкоштовних СЕПів у Спорта лише 10 шт. на місяць. Як на мене малувато буде ;(
Для 10 выходов с грн под у.е., то в норме. Я писал именно, где можно хранить на свободном для того что бы спрыгнуть в у.е., в случае резкого подъёма. Если надо перекинуть больше 10 банков и открывать там карусели в у.е., то выводим или на моно, или на пумб, или юнекс и далее перекидываем на большее кол-во банков и далее онлайн открываем дело. Тем более я думаю в Спорте не огромные суммы хранят, для карусели хватит и 10 по 100тыс.грн
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:29
Что тут у нас новенького? Неделю не смотрел на карусель, а сегодня в таблице аж 8 банков без отрицательной доходности осталось.
Карусель сломалась окончательно?
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maniachello
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